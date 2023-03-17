شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة فى تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة القطن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلى لملاقاة نظيره القطن الكاميروني الليلة، فى فرصة الأمل الأخير للمارد الأحمر للإستمرار فى البطولة الأفريقية، يأتي ذلك فى إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدور المجموعات.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز بهذه المباراة، وتحقيق أول ثلاث نقاط خارج الديار، حتى يحافظ المارد الأحمر على حظوظه فى التأهل رغم صعوبة موقفه الحالى من التأهل.

هذا وقد يشهد تشكيل الأهلى بعض التعديلات، حيث من المتوقع أن يعود مروان عطية لتشكيل الفريق الأساسية فى وسط الملعب، بجوار الدبابة المالية أليو ديانج.

فى حين قد يدفع كولر، باللاعب الدولي محمود كهربا، فى لقاء القطن منذ البداية، على حساب محمد شريف، والذي قام بالبدأ فى مواجهة صن داوينز السابقة.

ويواجه الأهلى نظيره القطن فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة القطن

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى مواجهة القطن بتشكيل مكون كالتالي:

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- على معلول.

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد القندوسي.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- طاهر محمد- محمود كهربا.