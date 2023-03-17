شكرا لقرائتكم اليوم بداية موسم الحميمين وخروج العقارب والثعابين من مخابئها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الجمعة أول موسم الحميمين، وهو الموسم الذي تهب علينا فيه رياح باردة في أوله وحرارة في آخره.

برد الحميمين

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن مدته 26 يومًا، والعامة يقولون: يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين.

من جانب آخر، لفت الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية إلى سبب تسمية موسم الحميمين، حيث قال: إنه أول موسم الربيع الحار، وسمي بهذا نتيجة لحمو وجه السماء، وحمو باطن الأرض.

خروج الزواحف والعقارب

وتابع: نتيجة لذلك تخرج الزواحف والعقارب والثعابين من مخابئها، ولذلك يسميه عرب البادية بالشام بسعد الخبايا وقالوا تطلع فيه الحيايا.

وأردف الزعاق، الحميم الأول آخر موسم برد بياع القبل عباءته، والحميم الثاني، أول برد موسم العجوز، وهو برد نادر الحدوث.

واستطرد: فصل الربيع له موسمين، موسم العقارب، وموسم الحميمين، العقارب معتدلة لا تخلو من هجمات برد مباغتة، والحميمين معتدلة لا تخلو من عبور نسمات برد عابرة.