شكرا لقرائتكم نصائح هامة لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت مدير برنامج الوقاية من الأمراض القلبية في وزارة الصحة د. فاطمة آل صليل: إن شهر رمضان فرصة للسيطرة على مرض ارتفاع ضغط الدم.

ونصحت آل صليل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، مرضى ضغط الدم بضرورة زيارة الطبيب المعالج هذه الأيام لمراجعة الأدوية لإمكانية وجود أي تغييرات خلال رمضان.

الالتزام بالجرعات الدوائية في مواعيدها

وشددت على ضرورة الالتزام بالجرعات الدوائية في مواعيدها ومقاديرها التي يحددها الطبيب المعالج.

كما نصحت بمحاولة ممارسة أي مجهود بدني بعد الإفطار بوقت كافٍ وتجنب أوقات الصيام، مع الحفاظ على توازن الطعام خلال الشهر الكريم.