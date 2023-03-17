شكرا لقرائتكم فقد 4 من أبنائه أمام عينيه في سيل جازان وتفاصيل مروعة للحادثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى الأب إبراهيم مساوى، الناجي من حادثة السيل في جازان التي أودت بحياة أولاده الأربعة أمام عينيه، تفاصيل مروعة للحادثة.

تفاصيل الحادث الأليم

أشار الأب إبراهيم، خلال لقائه مع قناة العربية، إلى أنه دخل بسيارته ناحية السيل الذي كان خفيفًا في البداية ثم اشتدت قوته ودفع السيارة من الخلف.

وتابع: أن السيل قلب السيارة، واستشعر جسمه مدفونًا في الأرض، قبل أن يتمكن مجموعة من الأفراد من مساعدته على الخروج.

وأشار الأب المكلوم إلى أنه تعرض لإصابات بالغة في جسمه، وفقد أولاده الأربعة وسيارته على إثر الحادث.

وحذر الأب الناجي الجميع من ضرورة الانتباه لمخاطر السيول.