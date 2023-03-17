شكرا لقرائتكم حجب 4 آلاف موقع إلكتروني في السعودية خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، حجب أكثر من 4 آلاف موقع إلكتروني انتهك حقوق البث في المملكة خلال عام واحد.

ونصح السويلم، خلال حديثه مع برنامج النقطة العمياء على قناة السعودية، الجميع بأن يذهب للموقع المتخصص المرخص لحفظ حقوق الآخرين.

وأضاف: نحن نقاوم هذه المواقع التي تسرق حقوق الآخرين، مردفًا: البعض ينشر روابط من باب حب الخير وبحسن نية، لكن هناك حقوق طبع للآخرين يجب أن تُحفظ.

منصات لتسويق الأفكار الإبداعية

وأوضح الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية، أن المبدع والمبتكر في المملكة لديه القدرة أن يكون إبداعه وابتكاره مصدر دخل له، حتى لو كانت لقطة أو صورة.

وتابع: قريبًا سننشئ منصات مسؤوليتها أن تسوق لهذه الإبداعات.