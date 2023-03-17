شكرا لقرائتكم أمريكية بالمملكة: لم أجد مثل السعوديين في اهتمامهم بعوائلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت أمريكية، مقيمة في المملكة منذ 16 سنة تدعى جوي فيلان، تفاصيل حياتها وعشقها للمملكة منذ الصغر، مشيرة إلى إتقانها للهجة وإحساسها بالأمن والأمان.

وقالت جوي خلال لقاء مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنها لم تجد مثل السعوديين في اهتمامهم بعوائلهم وطاعتهم ووالديهم.

الأمن والأمان

وأردفت: إن أكثر ما يميز المملكة الأمن والأمان والخروج في وقت متأخر من الليل على عكس أمريكا.

ولفتت جوي إلى أنها متواجدة في المملكة وهي بعمر عامين ونصف وعاشت في الشرقية وجدة والرياض وكانت دائمًا تمارس اللغة مع صديقاتها ومعارفها السعوديين.