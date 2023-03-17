شكرا لقرائتكم حسين العبدالقادر: المشاركون في تخفيض السلع الرمضانية لديهم حس وطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال أمين عام اتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر: إن المتاجر ومنافذ البيع المشاركة في مبادرة تخفيض السلع الرمضانية لديها حس وطني.

وأضاف العبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن مبادرة تخفيض السلع الرمضانية تعد امتداد لحملات سابقة نفذت منذ فترة وشارك بها رجال الأعمال المحبين للوطن.

أكثر من 141 منتجًا

وأطلق اتحاد الغرف السعودية، مبادرة لتخفيضات السلع الرمضانية، بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى- الهايبر ماركت- بجميع مناطق المملكة، تشمل أكثر من 141 منتجًا، ذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى توفير احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.