شكرا لقرائتكم 10 فرق إسعافية بأحدث التقنيات الطبية لخدمة مشاركي سباق الفورمولا1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، استعداداته وجاهزيته لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، لعام 2023م على حلبة كورنيش جدة.

خدمات إسعافية كاملة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن الهيئة خصصت لهذا الحدث العالمي 10 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها، والمزودة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة للعمليات والتحكم لإدارة الحالات الإسعافية لتغطية كافة المواقع المخصصة للسباق وأماكن تواجد الجماهير.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة بالتكامل مع كافة القطاعات المنظمة والمشاركة في مثل هذه الأحداث الرياضية والمناسبات الوطنية، بهدف إنجاحها، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة.