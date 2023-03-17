شكرا لقرائتكم توضيح هام من حساب المواطن بشأن الإيجار الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365، أن التحقق من وجود عقد إيجار موحد يتم من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

دعم مارس

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.