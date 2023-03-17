شكرا لقرائتكم لا تعاملات للمصارف السعودية مع بنوك أمريكية متعثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، عدم وجود تعاملات للبنوك السعودية مع أي بنوك أمريكية متعثرة.

وقال السياري خلال مقابلة مع قناة العربية: إن البنك المركزي مستمر بالتعاون مع شركائه في تطوير القطاع المصرفي ودعم رواد الأعمال والشمول المالي في المملكة.

وأشار السياري إلى أن المركزي أصدر عددًا من اللوائح بهدف تسهيل الحصول على التراخيص من قبل المشرعين، حيث بلغ عدد شركات التقنيات المالية المرخصة من قبل المركزي السعودي نحو 100 شركة.

التقنية المالية

وأوضح محافظ المركزي السعودي أن الشركات تتوزع على عدد من القطاعات تحت نطاق البنك المركزي، ومنها التمويل والمدفوعات والتأمين.

من جانب آخر، لفت السياري إلى أن التقنية المالية قطاع واعد يمر بتغيرات وتطورات مستمرة، وأن الابتكارات في هذا المجال من المهم أن نتواكب معها، حيث أنشأ البنك المركزي مختبرًا لدراسة التقنيات الجديدة التي قد تخدم الاقتصاد السعودي.

94 % نسبة حسابات البالغين البنكية

وأوضح أن نسبة عدد البالغين الذين لديهم حسابات بنكية أو مدفوعات رقمية نشطة بنسبة 94%، وأن هناك طموحًا لرفع تلك النسبة لمستويات أعلى ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

وأكد محافظ البنك المركزي أنه لا تعاملات للبنوك السعودية مع البنوك الأمريكية المتعثرة، مشيرًا إلى أن هناك عاملًا مشتركًا بين السيولة وأسعار الفائدة، حيث إن مستويات الفائدة بين البنوك “السايبور” ترجع لعدة عوامل، منها الفائدة الرئيسة والتي شهدت ارتفاعات على مستوى العالم.

سيولة عالية

أوضح السياري أن مستويات السيولة تتضمن عنصرين: الأول ما يقيس مستوى السيولة بالاقتصاد “عرض النقود” نجده نما بشكل جيد في 2022 بنسبة تجاوزت 8%.

واردات المملكة

واستطرد: قياس السيولة في المدى القصير تمر بتذبذبات وتحركات تعتمد على عوامل فنية مختلفة، نذكر منها أن واردات المملكة بالحساب الجاري بميزان المدفوعات في 2022 ارتفع بنسبة 23% بما يقدر بنحو 133 مليار ريال.

وأكمل: جذب بنك أوف أمريكا ودائع جديدة بأكثر من 15 مليار دولار بعد انهيار بنوك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك وسيلفر غيت، كما جمعت بنوك أخرى مثل جي بي مورغان، وسيتي غروب وويلز فارغو، ودائع جديدة بالمليارات ولكن لم يتم الكشف عن الأرقام حتى الآن.