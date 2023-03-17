شكرا لقرائتكم فوارق أسعار قطع غيار السيارات في السعودية وخارجها تصل لـ 500% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف نايف العنزي، صاحب محل قطع غيار سيارات، فوارق الأسعار داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 500% في السيارات الفارهة.

الوكلاء هم السبب

وقال العنزي، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن السبب في هذا الفرق الشاسع هم الوكلاء بالمملكة لأن نفس الوكلاء في دول أخرى تكون أسعارهم أقل بكثير.

وعرض صاحب محل قطع الغيار فواتير لقطع غيار سيارة داخل المملكة وخارجها والفارق في السعر بينهما والذي وصل إلى 900 ألف ريال، مؤكدًا أنه طلب منه أجرة يد، كصيانة السيارة 140 ألف في المملكة وحينما سافر بها إلى الخارج تكلفت فقط 20 ألف ريال.