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دعوات لخفض أسعار السيارات في السعودية

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شكرا لقرائتكم دعوات لخفض أسعار السيارات في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا عبدالرحمن بن شحبل، مدير شبكة المربع نت، وكلاء السيارات في المملكة للتعاون في خفض الأسعار.

خفض الأسعار

وقال ابن شحبل في تصريحات لقناة الإخبارية: نأمل من وكلاء السيارات في المملكة التعاون بخفض الأسعار عند الشراء؛ للحد من تعامل المستهلك مع مكاتب خارجية.

وأشار ابن شحبل إلى إعداد دراسة جدوى وعرضها على وزارة التجارة، موضحًا أن هناك فرقًا بسيطًا يتراوح بين 3% إلى 5% بين من يشتري السيارة من الداخل ومن يشتريها من خارج المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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