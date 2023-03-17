شكرا لقرائتكم المسند: أسرع وأفضل وسيلة لإنقاذ محتجز في سيل شاحنة أو رافعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال عبدالله المسند أستاذ الطقس والمناخ: إن أسرع وآمن وأفضل وسيلة أولية لإنقاذ محتجز في وسط وادي يجري هو شاحنة مضخة خرسانية، أو رافعة.

إنقاذ شخص علقت سيارته

واستعرض المسند خلال مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، جهود رجال المدني في إنقاذ شخص علقت سيارته وسط جريان سيل نتيجة تساقط الأمطار بغزارة في محافظة الخرمة.

وبين مقطع الفيديو شخصًا يجلس أعلى سيارته بينما تحاوطها المياه من جميع الجهات، لينجح رجال الدفاع المدني في إنقاذه ونقله إلى سيارة أخرى.

ويناشد المدني دومًا قائدي المركبات باتباع تعليمات السلامة والإرشادات المرورية، خلال القيادة في ظل الأمطار.