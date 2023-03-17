السعودية اليوم / الفاو تطلق نداءً لجمع 71 مليون دولار لتمويل خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2023



روما 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " نداءً لجمع 71 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات الزراعية الإنسانية وتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري 2023.

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر فبراير الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن.

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