سياسي / الرئيسان الروسي والأذري يبحثان القضايا الأمنية في جنوب القوقاز



موسكو 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأذري إلهام علييف العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية في جنوب القوقاز .

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان أن الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني تبادلا وجهات النظر حول تطوير النقل واللوجستيات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف البيان: "تم مناقشة التدابير العملية الهادفة إلى ضمان الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز تماشيا مع الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

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07:13ت م

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