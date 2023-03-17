رياضي / الدوري الأوروبي : سبورتنغ لشبونة يتأهل لربع النهائي بفوزه على أرسنال بركلات الترجيح



لندن 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

تأهل سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه مساء أمس في لندن على مضيفه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 3 / 5 في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق. وتقدم الفريق الإنجليزي بهدف عن طريق غرانيت تشاكا في الدقيقة (19)، وعادل بيدرو غونزفاليس للفريق البرتغالي (62). وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في البرتغال الأسبوع الماضي.

وفي الدور ذاته تأهل روما الإيطالي لربع النهائي بتعادله من دون أهداف مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني، ليستفيد النادي الإيطالي من فوزه ذهابا بهدفين دون رد. وبلغ بايرليفركوزن الألماني ربع النهائي بتكراره الفوز على مضيفه فرينكفاروزي المجري بهدفين دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها ذهابا بألمانيا ليتأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف دون رد، كما تأهل لربع النهائي فريق سان جيلوزا البلجيكي بفوزه على يونيون برلين الألماني بثلاثة أهداف دون رد، وكان لقاء الذهاب قد شهد تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

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