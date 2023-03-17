شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى مباريات اليوم في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا "السعودية سبورت" أبرز المعلومات بشأن مباريات اليوم في الدوري السعودي، والقنوات الناقلة لأحداث اللقاء، وذلك يأتي فيما يلي..

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية جميع أحداث مباريات اليوم في الدوري السعودي، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

ضمك "ضد" الباطن

يقع الباطن مساء اليوم الجمعة، ضيفًا على ضمك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

الفيحاء "ضد" العدالة

من المقرر أن يستضيف الفيحاء ضيفه العدالة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

الوحدة × التعاون

يقع التعاون ضيفًا على الوحدة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن، وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.