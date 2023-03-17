شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات اليوم.. جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر مارس الجاري.

جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا "السعودية سبورت"، جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي حتى الآن، وسلم يأتي فيما يلي..

المركز الأول- الاتحاد - 47 نقطة.

المركز الثاني- النصر - 46 نقطة.

المركز الثالث- الشباب - 43 نقطة.

المركز الرابع- الهلال - 36 نقطة.

المركز الخامس- التعاون - 34 نقطة.

المركز السادس- الفتح - 32 نقطة.

المركز السابع- الطائي - 26 نقطة.

المركز الثامن- ضمك - 25 نقطة.

المركز التاسع- الرائد - 24 نقطة.

المركز العاشر- الاتفاق - 23 نقطة.

المركز الحادي عشر- الفيحاء - 23 نقطة.

المركز الثاني عشر- أبها - 23 نقطة.

المركز الثالث عشر- الوحدة - 21 نقطة.

المركز الرابع عشر- الخليج - 17 نقطة.

المركز الخامس عشر- العدالة - 16 نقطة.

المركز السادس عشر- الطائي - 9 نقاط.

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

ضمك × الباطن

الثالثة بتوقيت القاهرة.

الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

الفيحاء × العدالة

الثالثة بتوقيت القاهرة.

الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

الوحدة × التعاون

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، مباريات اليوم في الدوري السعودي ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.