رياضي / تأهل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وروما لدور الثمانية بالدوري الأوروبي



أشبيلية 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

واصل فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي مسيرتهما في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهلا لدور الثمانية في المسابقة القارية.

وفاز مانشستر يونايتد 1 / صفر على مضيفه ريال بيتيس الإسباني أمس الخميس في إياب دور الـ16 للبطولة، الذي شهد أيضا فوز يوفنتوس 2 / صفر على مضيفه فرايبورج الألماني.

كما صعد أيضا لدور الثمانية في البطولة، كل من أشبيلية الإسباني وفينورد روتردام الهولندي عقب اجتيازهما عقبتي فنربخشه التركي وشاختار دونيتسك الأوكراني على الترتيب.

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