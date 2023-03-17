شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء يجمع بين الهلال والاتفاق في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وسلم يأتي فيما يلي..

من المقرر أن يقع الاتفاق ضيفًا على الاتحاد مساء السبت القادم الموافق 18 من شهر مارس الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق فق الدوري السعودي 2022/2023

ويتساءل العديد من مرتقبي اللقاء عن التشكيل المتوقع أن يدخل به دياز أمام الضيوف مساء السبت القادم، والذي نرصده لكم فيما يلي..

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كويلار، سليمان الفرج، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، أندري كاريلو.

وفي خط الهجوم: أوديون إيجالو.

موقف الهلال والاتفاق في ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع الهلال في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بينما يرتكز الاتفاق في المركز العاشر برصيد 23 نقطة فقط لا غير.