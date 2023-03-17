شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم الجمعة 2023-3-17 في دوري روشن والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر مارس الجاري، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات اليوم في مسابقة الدوري السعودي، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- ضمك × الباطن

من المقرر أن يقع الباطن ضيفًا على ضمك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري السعودي، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- الفيحاء × العدالة

يستضيف الفيحاء ضيفه العدالة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- الوحدة × التعاون

يقع التعاون ضيفًا ثقيلًا على الوحدة في الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية كالعادة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.