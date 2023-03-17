مناقشة تعزيز جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان برئاسة رئيس الهيئة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا التويجري، بمقر الهيئة في الرياض خلال اجتماعها الثاني للعام 2023م، جهود تعزيز الجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. وتناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى النظر في تعزيز الجهود لجميع الجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، واستعراض ومناقشة التقرير العالمي للاتجار بالأشخاص الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكدت التويجري خلال الاجتماع حرص واهتمام القيادة الرشيدة على تعزيز الإطارين النظامي والمؤسسي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة، وحماية فئات المجتمع كافة من هذه الجريمة وتعزيز سبل الوقاية منها. كما بحثت اللجنة الإحصائيات المتعلقة بآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق لإبراز جهود المملكة في هذا الإطار للعام 2023م، كما اطلعت على المبادرات والمشاريع المقترحة واتخذت ما يلزم من توصيات حيالها.

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