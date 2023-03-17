اتفاقية لتجديد الاعتماد المؤسسي لجامعة عفت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أمس اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية لجامعة «عفت»، وذلك بمقر الجامعة بمدينة جدة. ومثل الجانبين خلال التوقيع، رئيس الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل، والمدير التنفيذي لمركز «اعتماد» الدكتور محمد باشماخ. وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات تجديد الاعتماد على المستوى المؤسسي للجامعة، وبهذه الاتفاقية تبدأ الجامعة رحلة تجديد الاعتماد المؤسسي للمرة الثالثة، وذلك بعد مضي 6 سنوات على حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الذي ينتهي في أبريل 2024، إذ تؤكد إجراءات المركز التزام المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالبدء في إجراءات تجديد الاعتماد، وذلك قبل نهايته بعام واحد.

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