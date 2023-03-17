مبادرات سفراء الوسطية تمنح جامعة نجران الصدارة

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وقدمت الجامعة خلال تلك المبادرة 20 فعالية متنوعة، شملت لقاءات مع طلاب وطالبات الجامعة والكادر الأكاديمي، وكذلك حملات توعوية للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وجهود المملكة في نشر قيم التسامح، إضافة إلى تفعيل شراكاتها المجتمعية مع مدارس المنطقة ورياض الأطفال وعدد من القطاعات الخاصة.
وشهدت المبادرة تنظيم ماراثون المشي شارك فيه أكثر من 100 طالب من طلاب الجامعة السعوديين وطلاب المنح الدوليين، إلى جانب فعاليات الكترونية وحضورية ومعارض افتراضية.
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