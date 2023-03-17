شكرا لقرائتكم خبر مبادرات سفراء الوسطية تمنح جامعة نجران الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة نجران المركز الأول في مبادرات سفراء الوسطية 7، والتي أطلقتها جامعة طيبة ضمن منافسات الجامعات لمبادرة تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال والسلام.

وقدمت الجامعة خلال تلك المبادرة 20 فعالية متنوعة، شملت لقاءات مع طلاب وطالبات الجامعة والكادر الأكاديمي، وكذلك حملات توعوية للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وجهود المملكة في نشر قيم التسامح، إضافة إلى تفعيل شراكاتها المجتمعية مع مدارس المنطقة ورياض الأطفال وعدد من القطاعات الخاصة.

وشهدت المبادرة تنظيم ماراثون المشي شارك فيه أكثر من 100 طالب من طلاب الجامعة السعوديين وطلاب المنح الدوليين، إلى جانب فعاليات الكترونية وحضورية ومعارض افتراضية.