شكرا لقرائتكم خبر «نسخة الديو دراما» تثري الحركة المسرحية في الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف اكتشاف المواهب وإثراء الحركة المسرحية، اختتمت أمس فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الثالث للجامعات السعودية «نسخة الديو دراما» في جامعة الملك سعود، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، ونائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور محمد النمي، وعميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للمهرجان الدكتور علي الدلبحي.

وألقى الدكتور الدلبحي كلمة خلال الحفل قال فيها «لقد شرفت جامعة الملك سعود باستضافة المهرجان المسرحي الثالث للجامعات السعودية على مسرحها التاريخي الذي امتد عطاؤه الثقافي لخمسين عاما من الإبداع، 5 أيام من الإبداع أضاف فيها المشاركون والمشاركات حلة من العطاء المسرحي وشهد مسرح الجامعة التاريخي إقامة العديد من الفعاليات المسرحية الإبداعية».

وأشار إلى أن هذا المهرجان الثالث سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التبادل واكتساب الخبرات في المجال المسرحي والتواصل الطلابي مع رواد المسرح وإقامة الأعمال المشتركة والكشف عن المواهب.

بعد ذلك كرم رئيس جامعة الملك سعود، الجامعات المشاركة في المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم. ثم استعرض رئيس لجنة التحكيم عبدالإله السناني توصيات اللجنة وأعلن أسماء الفائزين في جوائز المهرجان.

عقب ذلك ألقت ممثلة هيئة المسرح والفنون الأدائية أسماء الدخيل كلمة أعلنت فيها جائزة الهيئة لأفضل عرض مسرحي وهي مسرحية زهرة الخريف من جامعة الملك سعود.

أهداف المهرجان:

