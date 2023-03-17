«نسخة الديو دراما» تثري الحركة المسرحية في الجامعات

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وألقى الدكتور الدلبحي كلمة خلال الحفل قال فيها «لقد شرفت جامعة الملك سعود باستضافة المهرجان المسرحي الثالث للجامعات السعودية على مسرحها التاريخي الذي امتد عطاؤه الثقافي لخمسين عاما من الإبداع، 5 أيام من الإبداع أضاف فيها المشاركون والمشاركات حلة من العطاء المسرحي وشهد مسرح الجامعة التاريخي إقامة العديد من الفعاليات المسرحية الإبداعية».
وأشار إلى أن هذا المهرجان الثالث سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التبادل واكتساب الخبرات في المجال المسرحي والتواصل الطلابي مع رواد المسرح وإقامة الأعمال المشتركة والكشف عن المواهب.
بعد ذلك كرم رئيس جامعة الملك سعود، الجامعات المشاركة في المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم. ثم استعرض رئيس لجنة التحكيم عبدالإله السناني توصيات اللجنة وأعلن أسماء الفائزين في جوائز المهرجان.
عقب ذلك ألقت ممثلة هيئة المسرح والفنون الأدائية أسماء الدخيل كلمة أعلنت فيها جائزة الهيئة لأفضل عرض مسرحي وهي مسرحية زهرة الخريف من جامعة الملك سعود.
أهداف المهرجان:
- التبادل واكتساب الخبرات في المجال المسرحي.
- التواصل الطلابي مع رواد المسرح.
- إقامة الأعمال المشتركة والكشف عن المواهب.
- استكمال المشاريع الثقافية والأعمال المسرحية.
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