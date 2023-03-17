نقوش الإبل في العلا تخلد تاريخ سفينة الصحراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمتاز محافظة العلا بإرثها التاريخي المتنوع، الذي تشكل مما عايشته من حضارات متعاقبة، دونتها الرسوم والنقوش الصخرية. وتنتشر على صفحات جبال العلا مجموعات كبيرة من النقوش والرسومات المتنوعة، إذ شكلت الإبل جزءا كبيرا من تلك الرسوم، حيث تحظى بمكانة مميزة في تاريخ وتراث العرب إلى وقتنا الحالي، وذكرت في مواضع عدة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ لتعطي دلالة واضحة على مكانتها، إضافة إلى تدوينها في كتب الأدب والشعر. وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على الاهتمام بالإبل وملاكها، خلال إنشاء عدد من مضامير سباقات الهجن الجديدة في المحافظة، بهدف التوسع في هذه الرياضة ، وتشجيع ودعم ملاك الإبل على تربيتها والاستثمار فيها. وفي ضوء ذلك، عبر عدد من ملاك الإبل المشاركين في كأس العلا للهجن، والذي يُقام هذه الأيام بمشاركة محلية ودولية، عن الدعم الكبير الذي تقدمة القيادة لهم، منها هذه المسابقة التي خصصت لها أكبر المكافآت المالية، إذ يُقام السباق على مضمار العلا للهجن. مضمار العلا للهجن





مساحته قرابة 20 مليون كلم مربع



مساحة المسار الرئيس 8 أكيال



طوله 8٫140 مترا



عرضه يراوح بين 20 و 38 مترا



يمتلك 5 منعطفات، ومسارين بطول 16 كيلا



طول مضمار التدريب 6 أكيال



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