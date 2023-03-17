شكرا لقرائتكم خبر فعاليات «مكة تجمعنا» تجذب 120 ألف زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مساعيها لإشراك القطاع الخاص في صناعة الترفيه والفعاليات، ختمت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعالية «مكة تجمعنا»، التي نظمتها خلال الفترة من 13ـ 22 من شعبان الجاري بمشعر مزدلفة، برعاية من شركتي «سيركليز « و «جيني»، و»كدانة» راعيا عقاريا.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح الرشيد، أن الفعالية تركت أثرا إيجابيا في نفوس الزوار الذين تجاوز عددهم طوال أيام الفعالية 120 ألف زائر من سكان مكة المكرمة وزوارها، من داخل المملكة وخارجها. مؤكدا حرص الهيئة الملكية على الاستجابة لتطلعات سكان مكة المكرمة وزوارها، وعملها على تقديم كل ما يثري تجربة جميع الفئات، عبر استلهام الماضي والاستفادة من منجزات وتقنيات الحاضر، لتوفير تجارب ممتعة ومفيدة للمجتمع المكي وضيوف مدينة مكة المكرمة.

وأفاد بأن فعالية «مكة تجمعنا» تميزت بوجود منطقة «التكية»، التي ضمت عربات الطعام، وعددا كبيرا من الجلسات للاستراحة وتناول الأغذية والمشروبات، ومنطقة ألعاب مثل: لعبة جدار التسلق، ومنطقة لقيادة الدراجات الهوائية والرسم على الوجه وتجربة التلوين.

وتضمنت فعاليات «مكة تجمعنا» مشاركة 30 حرفيا وأسرة منتجة، عرضوا حرفهم اليدوية التي تشتهر بها مكة المكرمة، إضافة إلى المنتجات المحلية، وكثير من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، والتي ضمتها «حارة الطيبين» أولى مناطق الفعالية. كما تميزت «مكة تجمعنا» بتخصيصها كثيرا من الأنشطة الموجهة لجميع الأعمار، فوفرت منطقة للأطفال تضم مسرحا للعروض، وفقرة للحكواتي والأفلام الكرتونية.

واستحوذت «منطقة الأنشطة العامة» وسط الفعالية على اهتمام وتفاعل الزوار بشكل كبير، لما حوته من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية والرياضية، كسباق الفهد، وتحدي السفيرو، والباتاك، والبلايستيشن، والأركيد، والألعاب الجماعية، والطاولة والبلياردو. وكان الزوار على موعد مع ألعاب التحدي والمغامرة في لعبة «الزبلاين». ومنطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي).

من أنشطة الفعاليات

