فعاليات «مكة تجمعنا» تجذب 120 ألف زائر

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وأفاد بأن فعالية «مكة تجمعنا» تميزت بوجود منطقة «التكية»، التي ضمت عربات الطعام، وعددا كبيرا من الجلسات للاستراحة وتناول الأغذية والمشروبات، ومنطقة ألعاب مثل: لعبة جدار التسلق، ومنطقة لقيادة الدراجات الهوائية والرسم على الوجه وتجربة التلوين.
وتضمنت فعاليات «مكة تجمعنا» مشاركة 30 حرفيا وأسرة منتجة، عرضوا حرفهم اليدوية التي تشتهر بها مكة المكرمة، إضافة إلى المنتجات المحلية، وكثير من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، والتي ضمتها «حارة الطيبين» أولى مناطق الفعالية. كما تميزت «مكة تجمعنا» بتخصيصها كثيرا من الأنشطة الموجهة لجميع الأعمار، فوفرت منطقة للأطفال تضم مسرحا للعروض، وفقرة للحكواتي والأفلام الكرتونية.
واستحوذت «منطقة الأنشطة العامة» وسط الفعالية على اهتمام وتفاعل الزوار بشكل كبير، لما حوته من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية والرياضية، كسباق الفهد، وتحدي السفيرو، والباتاك، والبلايستيشن، والأركيد، والألعاب الجماعية، والطاولة والبلياردو. وكان الزوار على موعد مع ألعاب التحدي والمغامرة في لعبة «الزبلاين». ومنطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي).
من أنشطة الفعاليات
- منطقة »التكية« التي ضمت عربات الطعام
- منطقة ألعاب، مثل: لعبة جدار التسلق
- 30 حرفيا وأسرة منتجة عرضوا حرفهم اليدوية
- مسرح للعروض وفقرة للحكواتي والأفلام الكرتونية
- منطقة الأنشطة العامة
- ألعاب التحدي والمغامرة في لعبة »الزبلاين«
- منطقة الألعاب الجماعية، مثل: بيبي فوت، طاولة تنس
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