رفع حصانة 152 ألف طالب وطالبة ضد المخدرات

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وشهدت مبادرة «نبيه» للتعليم العام في مرحلتيها الأولى والثانية مشاركة 485.860 طالبا وطالبة، وتضمنت إقامة 12,490 ورشة عمل في 6798 مدرسة، من خلال 7442 مدربا ومدربة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى رفع وعي الطلبة بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والمساهمة في حمايتهم، وتعزيز القيم والمهارات والسلوك الإيجابي لديهم، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، بما يساعدهم في اتخاذ القرار وحل المشكلات.
وتعقد وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام عددا كبيرا من الورش التوعوية في المناطق والمحافظات ضمن مبادرة «نبيه»؛ لتدريب الطلبة على المهارات الحياتية، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم.
مبادرة نبيه:
- 600 ألف طالب وطالبة شاركوا في المبادرة
- المرحلتان الأولى والثانية: 485 ألف طالب وطالبة
- 12,490 ورشة عمل
- 6780 مدرسة
- 7442 مدربا ومدربة
- المرحلة الثالثة: 125,589 طالبا وطالبة
الأهداف:
- رفع وعي الطلبة بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
- تعزيز القيم والمهارات والسلوك الإيجابي لديهم.
- تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد والحماية
- رفع مستوى الحصانة النفسية والسلوكية
- تدريب الطلاب والطالبات على المهارات الحياتية.
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