

أبهـا 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد - اليوم - تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وبيشة وتثليث والنماص وبلقرن ومحايل وبارق وتنومة والربوعة والبرك.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - من 17 - 19 مارس الجاري، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:29ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة على منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.