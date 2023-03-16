السعودية اليوم / "الصحة" تنظِّمُ برنامجَ تعزيز قدرات فرق الاستجابة الميدانية السريعة



الرياض24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أَنْهَت وزارة الصحة - ممثلة بوكالة الصحة العامة- تنفيذَ المرحلة الأولى للبرنامج التنفيذي لتعزيز قدرات فرق الاستجابة الميدانية السريعة في المملكة بالتعاون مع المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية، بشراكة مع منظمة CRDF العالمية.

وجرى - خلال المرحلة الأولى المنعقدة في المدة من 5 إلى 16 مارس الجاري- إقامة ورشة عمل، بدأت بورشة عمل حول إدارة تقييم قدرة فريق الاستجابة السريعة، ثم ورشة إدارة فريق الاستجابة السريعة، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية.

وأوضحت "الصحة" أن هذه المرحلة تهدف لتعزيز القدرات لمواجهة مخاطر الصحة العامة من خلال ورش العمل، وتقييم الوضع الراهن، وكتابة السياسات والإجراءات، ومشاركة أصحاب العلاقة من القادة في تصور البرنامج ونقاط الالتقاء والتعاون من خلاله.

وفي نهاية المرحلة كرَّم وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار المشاركين في البرنامج.

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23:46ت م

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