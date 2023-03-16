السعودية اليوم / افتتاح عددٍ من المشاريع التنموية والمجتمعية بمحافظة الليث



جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

افتتحَ محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، عددًا من المشروعات التنموية التي نفَّذتها جمعية البرّ الأهلية بمركز الغالة، بحضور عددٍ من رؤساء المراكز ومديري وممثلي الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي.

وتضمَّنَت المشروعات افتتاح المجمع الرياضي "الملاعب

وأكد محافظ الليث أن إطار التحول التنموي الكبير الذي يشهده الوطن في ظل سعي القيادة الرشيدة -أيدَّها الله- إلى تحقيقها؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للوطن والمواطن واستدامة التنمية، التي تنعكس على تحسين جودة الحياة، لاسيما أن العمل التنموي غير الربحي يعدُّ قيمة أصيلة راسخة لدى أفراد المجتمع، مؤكدًا أنَّ محافظة الليث تحظى كغيرها من محافظات منطقة مكة المكرمة بدعم وحرص ومتابعة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اللذين يحرصان دومًا على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الخيرية، وتقديم جميع التسهيلات؛ لضمان تمكينها للقيام بدورها في التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالغالة المهندس خالد العضلي، أن هذه المشاريع أُنشِئَت بمعايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، مقدمًا شكرَه لمحافظ الليث؛ لدعمه المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية، ومتابعته تنفيذ جميع المشاريع التي تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغالة، وتطوير البنية التحتية واحتواء الشباب وفق رؤيةٍ طموحة ونظرة مستقبلية تحقق جودة حياة المواطن.

// انتهى //

23:27ت م

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جدة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسافتتحَ محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، عددًا من المشروعات التنموية التي نفَّذتها جمعية البرّ الأهلية بمركز الغالة، بحضور عددٍ من رؤساء المراكز ومديري وممثلي الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي.وتضمَّنَت المشروعات افتتاح المجمع الرياضي "الملاعب الرياضية " و"أكاديمية الغالة الرياضية" التي تتربع على مساحة تقدر بنحو (9,555م2)، وبتكلفةٍ إجمالية تجاوزت مليون و200 ألف ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المجمع التجاري الذي يقع على مساحة 2800م2، الذي يأتي ضمن مشروعات جمعية البرّ الأهلية الهادفة إلى استدامة وإبراز مسارات دعم وتمكين المشاريع غير الربحية والعمل التنموي المنفذ.وأكد محافظ الليث أن إطار التحول التنموي الكبير الذي يشهده الوطن في ظل سعي القيادة الرشيدة -أيدَّها الله- إلى تحقيقها؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للوطن والمواطن واستدامة التنمية، التي تنعكس على تحسين جودة الحياة، لاسيما أن العمل التنموي غير الربحي يعدُّ قيمة أصيلة راسخة لدى أفراد المجتمع، مؤكدًا أنَّ محافظة الليث تحظى كغيرها من محافظات منطقة مكة المكرمة بدعم وحرص ومتابعة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اللذين يحرصان دومًا على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الخيرية، وتقديم جميع التسهيلات؛ لضمان تمكينها للقيام بدورها في التنمية المستدامة.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالغالة المهندس خالد العضلي، أن هذه المشاريع أُنشِئَت بمعايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، مقدمًا شكرَه لمحافظ الليث؛ لدعمه المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية، ومتابعته تنفيذ جميع المشاريع التي تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغالة، وتطوير البنية التحتية واحتواء الشباب وفق رؤيةٍ طموحة ونظرة مستقبلية تحقق جودة حياة المواطن.// انتهى //23:27ت م0276

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