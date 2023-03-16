شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة للهلال قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة الستة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة الخليج ضد الهلال في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الخليج ضد نظيره الهلال، يوم السبت الموافق 1 إبريل القادم، على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، على أن هناك أخبار سارة للهلال السعودي قبل مواجهة الخليج القادمة، حيث يغيب أحد نجوم فريق الخليج عن هذا اللقاء.

نجم الخليج يغيب عن مواجهة الهلال

وتأكد غياب النجم فابيو مارتينيز، عن مواجهة الهلال في الجولة القادمة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان قد حصل النجم فابيو مارتينيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، على بطاقة صفراء في الدقيقة 81 بعد التدخل بخشونة على لاعب الطائي حسن الجبيري في وسط الملعب.

وكانت قد انتهت مباراة الخليج والطائي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 36 نقطة.