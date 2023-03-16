شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من خطف صفقة اتحاد جدة المنتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للدخول في العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يسعى لخطف زاها

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة النصر، نجحت في خطف صفقة كبرى، من الاتحاد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأكد موقع "HITC" البريطاني، عن موافقة النجم الإيفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي، على الانتقال إلى النصر.

وينتهي عقد زاها مع كريستال بالاس، في 30 يونيو 2023؛ وسط أنباء قوية في الأيام الماضية، عن اقترابه من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأوضح الموقع البريطاني عن موافقة زاها، على عرض النصر، بسبب رغبته في مزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الراتب السنوي الضخم، الذي سيحصل عليه؛ والبالغ 9 ملايين جنيه إسترليني "41 مليون ريال سعودي".