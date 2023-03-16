شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقترب من التعاقد مع صفقة عالمية كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

الهلال يسعى للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال، تواصل العمل خلال الفترة الأخيرة، على الدخول في مفاوضات مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت التقارير على أن إدارة الهلال، تكثف مفاوضاتها مع النجم البرازيلي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الزعيم خلال الموسم القادم.

وأكدت التقارير على أن التفاوض مع نيمار، يأتي بسبب قرار الإدارة الباريسية، بالاستغناء عنه، بالإضافة إلى تعثر صفقة التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي يرفض الانتقال للهلال السعودي

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الرئيسي لنادي الهلال، طوال الفترة الماضية، قبل أن يرفض اللاعب، العرض بشكل رسمي لرغبته في البقاء بأوروبا.