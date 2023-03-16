شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف عن موقفه من البقاء مع الأهلي السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر الأحاديث خلال الفترة الأخيرة داخل النادي الأهلي السعودي، حول موقف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سواء بالبقاء أو الرحيل بالموسم القادم.

موسيماني يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي السعودي

وكشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طموحاته القادمة في عالم التدريب، حال الرحيل عن قلعة الأهلي.

وقال موسيماني، خلال تصريحات لصحيفة Times الجنوب إفريقية، إنه يطمح للعودة مرة أخرى لتدريب منتخب إفريقي، والفوز معه ببطولة كبرى، أو المشاركة في كأس العالم المقبلة.

وأضاف مدرب الأهلي: "إذا كنا نحلم، فإن فوز منتخب إفريقي بكأس العالم أمر ممكن، الاحتمالات واردة دائمًا، وأود تدريب منتخب وطني، خاصة بعد زيادة المقاعد الإفريقية في كأس العالم 2026".

مسيرة موسيماني حتى قيادة الأهلي السعودي

وبدأ بيتسو موسيماني، مسيرته التدريبية مع سوبر سبورت يونايتد في الفترة بين 2001 و2007، ثم عمل مدربًا مساعدًا لمنتخب جنوب إفريقيا بين 2006 و2010، ثم قاد المنتخب كمدير فني بين 2010 و2012، ثم تولى تدريب فريق صن داونز يبن 2012 و2020، ثم الأهلي المصري في 2020 و2022، قبل توليه تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي.

وتوج موسيماني بالعديد من البطولات، مع أندية سوبر سبورت وصن داونز والأهلي، أبرزها الدوري الجنوب إفريقي "5 مرات"، دوري أبطال إفريقيا "3 مرات"، كأس السوبر الإفريقي "3 مرات"، برونزية كأس العالم للأندية "مرتين".