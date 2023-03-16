شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إصابة نجم النصر قبل مواجهة أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي أبها، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق 18 من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ويلتقي النصر مع نظيره نادي أبها، مساء السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، في مباراة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.

موقف جوستافو من المشاركة مع النصر ضد أبها

وكشفت تقارير صحفية عن موقف البرازيلي لويس جوستافو، لاعب خط وسط فريق النصر، من المشاركة مع العالمي ضد أبها في المباراة القادمة بالدوري السعودي.

وأكدت التقارير على أن لويس جوستافو، قد شارك في التدريبات الجماعية، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة أبها، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان المدير الفني للنصر، رودي جارسيا، قد استبعد لويس جوستافو، من مباراة أبها الماضية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد معاناة المحور البرازيلي بآلام في الركبة والتهاب الرئة.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر، وصافة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي أبها، في المركز الثاني عشر، برصيد 23 نقطة.