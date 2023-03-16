شكرا لقرائتكم خبر فحوصات الزواج تحمي الأجيال من الأمراض الوراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مختصون في الأمراض النادرة وطب أعصاب الأطفال إلى إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، وعمل كل الفحوصات التي من شأنها أن تحد من الأمراض الوراثية، ووقاية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.

جاء ذلك، خلال القمة السعودية للأمراض النادرة، والتي تنظمها الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال على مدار يومين في الرياض، بمشاركة الأطباء والمختصين من مختلف التخصصات الطبية.

وشهدت القمة عقد عدد من الجلسات الخاصة، بمشاركة المختصين في طب أعصاب الأطفال والأمراض النادرة.

وأشاروا إلى أهمية نشر التوعوية في كل المعلومات الطبية بين أفراد المجتمع للوقاية منها. كما قدم الأطباء المشاركون في جلسات القمة كثيرا من الأرقام والإحصاءات في الأمراض الوراثية والنادرة، مؤكدين ضرورة زيارة الطبيب المختص وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والعمل على الإجراءات الطبية التي يجب اتباعها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة على الطفل.

وأكد رئيس القمة السعودية للأمراض النادرة، رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال واستشاري أعصاب الأطفال بكلية الطب جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور فهد البشيري، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي لدى الأطفال، إضافة إلى الأمراض النادرة بشكل عام، مبينا أن المؤتمر سيشهد بحث سبل التشخيص المبكر لهذه الأمراض النادرة، ووسائل إنشاء سجلات لمثل هذه الأمراض.

من نقاشات القمة

