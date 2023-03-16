رصد 234 مخالفة بمنشآت غذائية ودوائية

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وأوضحت أنها نفذت 2412 زيارة لمنشآت غذائية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها
نفذت 998 جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الالكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال فبراير الماضي 33.000 إرسالية، وجرى رفض 223 إرسالية.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف «الهيئة» عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق «طمني».
من نتائج الزيارات الميدانية:
- 28 منشأة أغلقت بسبب عدم الحصول على ترخيص
- 41 منشأة جرت مخالفتها لمزاولتها النشاط من دون ترخيص
- 5 خطوط إنتاج أوقفت
- 20.715 عبوة أتلفت
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