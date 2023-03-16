شكرا لقرائتكم خبر رصد 234 مخالفة بمنشآت غذائية ودوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 234 مخالفة خلال 4476 زيارة نفذتها في فبراير من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت أنها نفذت 2412 زيارة لمنشآت غذائية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها

نفذت 998 جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الالكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال فبراير الماضي 33.000 إرسالية، وجرى رفض 223 إرسالية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف «الهيئة» عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق «طمني».

من نتائج الزيارات الميدانية:

