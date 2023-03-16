شكرا لقرائتكم خبر تفعيل أسبوع البيئة في متنزه أم العصافير البري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الهيئة أهمية الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، خلال الالتزام بمناطق التنزه المسموحة، وجمع النفايات بعد التنزه، واستبدال الحطب المحلي بالمستورد، وعدم إشعال النار على الأرض مباشرة، والإبلاغ عن ممارسات الرعي الجائر، والاحتطاب الجائر، إضافة إلى المشاركة في تنمية الغطاء النباتي بغرس الشتلات المناسبة.
كما تم خلال التفعيل التعريف بالتنوع الأحيائي للمنطقة، والتوعية البيئية التي لها دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة وتحسينها «بيئتنا أمانة لدينا نحافظ عليها لتدوم».
نصائح هيئة التطوير
- الالتزام بمناطق التنزه المسموح بها
- استبدال الحطب المحلي بالمستورد
- عدم إشعال النار على الأرض مباشرة
- الإبلاغ عن ممارسات الرعي الجائر
- المشاركة في تنمية الغطاء النباتي
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