شكرا لقرائتكم خبر تفعيل أسبوع البيئة في متنزه أم العصافير البري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أمس الأول، أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتك_تعرفك»، خلال حملة بيئية في متنزه أم العصافير البري (50 كلم جنوب محافظة رفحاء)، بمشاركة عدد من الطلاب والفرق التطوعية ومنسوبي المحمية والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى حملة توعوية مماثلة عبر منصات الهيئة في برامج التواصل الاجتماعي. وهدفت الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، والتعريف بمبادئ الاستدامة البيئية.

وأكدت الهيئة أهمية الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، خلال الالتزام بمناطق التنزه المسموحة، وجمع النفايات بعد التنزه، واستبدال الحطب المحلي بالمستورد، وعدم إشعال النار على الأرض مباشرة، والإبلاغ عن ممارسات الرعي الجائر، والاحتطاب الجائر، إضافة إلى المشاركة في تنمية الغطاء النباتي بغرس الشتلات المناسبة.

كما تم خلال التفعيل التعريف بالتنوع الأحيائي للمنطقة، والتوعية البيئية التي لها دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة وتحسينها «بيئتنا أمانة لدينا نحافظ عليها لتدوم».

نصائح هيئة التطوير

