شكرا لقرائتكم خبر برعاية خادم الحرمين.. حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، يحضر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، حفل تسليم جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل في الرياض للفائزين بها في دورتها الخامسة والأربعين لهذا العام.

وكانت أمانة الجائزة أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بالدورة الخامسة والأربعين 2023، إذ منحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك للدكتور تشوي يونج كيل - حامد كوري الجنسية، والشيخ ناصر عبدالله الزعابي إماراتي الجنسية، ومنحت جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور روبرت هيلينبراند بريطاني الجنسية، بينما منح الدكتور عبدالفتاح كيليطو مغربي الجنسية، جائزة اللغة العربية والأدب.

أما جائزة الطب، فمنحت بالاشتراك للدكتور دان هون بوروك أمريكي الجنسية، والدكتورة سارة كاثرين غيلبيرت بريطانية الجنسية، فيما فاز بجائزة العلوم الدكتورة جاكي يي - رو ينغ أمريكية الجنسية، والدكتور تشاد ألكساندر ميركن والأمريكي الجنسية، بالاشتراك بينهما.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن باب الترشيح للدورة السادسة والأربعين 2024، في أفرع الجائزة الخمسة متاح حتى نهاية شهر مارس الحالي وهو آخر موعد لاستقبال الترشيحات.

وأشارت إلى أن جائزة خدمة الإسلام تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريا، وعلميا، واجتماعيا، من خلال أعمال، وأنشطة، وبرامج، ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الالكتروني: nominationskingfaisalprize.org ، أو عبر بوابة الترشيح الالكترونية للجائزة: www.kingfaisalprize.org/nomination .

وأتاحت الأمانة العامة المعلومات عن الترشيح وشروطه كافة عبر موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org . يذكر أن جائزة الملك فيصل منحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 290 عالما، ينتمون إلى 45 دولة، حاز عدد من الفائزين بها على جوائز عالمية رفيعة فيما بعد.

- موضوعات الدورة:

جائزة الدراسات الإسلامية:







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جائزة اللغة العربية والأدب:جائزة الطب:جائزة العلوم: