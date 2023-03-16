إتلاف 8 أطنان مواد غذائية فاسدة بصواريخ جدة

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وأوضحت الأمانة أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن رصد خمسة مستودعات مخالفة بمنطقة «حراج الصواريخ» لتخزين وتداول المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث جرى مصادرة وإتلاف مواد غذائية تحمل تواريخ صلاحية منتهية مجهزة للبيع، فضلا عن رصد إعادة تعبئة أنواع رديئة من الأرز بهدف التحايل على المستهلكين.
وبينت أنه جرى التحفظ على المواد الغذائية التي لم يتم إتلافها من قبل الجهات المشاركة لحين استكمال الإجراءات النظامية فيما جرى إغلاق أحد المستودعات لعدم وجود رخصة نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
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