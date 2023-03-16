مهنية عالية للقوات الجوية في محارب الكوبرا

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ونيابة عن قائد القوات الجوية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر، شهد مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله الشهري، استمرارية فعاليات ومناورات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وحضور يوم كبار القادة.
وقال مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية «إن ما لمسته من جهود من مجموعة القوات الجوية المشاركة في مناورات تمرين (محارب الكوبرا 2023)، يبعث على الاطمئنان ويبرهن على احترافيتهم».
وأشار إلى أن التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بطائرات طراز (التايفون) بأطقمها الجوية والفنية والمساندة، يهدف إلى دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول المشاركة في التمرين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية المشتركة.
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