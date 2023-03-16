شكرا لقرائتكم خبر تدشين برنامج هدية خادم الحرمين من المصحف في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البالغة مليون نسخة من المصاحف الشريفة من إصدارات المجمع وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لـ76 لغة عالمية في 22 دولة حول العالم، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة لتوزيعها للمراكز والملحقيات الإسلامية خلال رمضان.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث دشن خلالها أيضا أحد أبرز المشاريع التقنية الحديثة للمجمع وهي «8 روايات لمصحف المدينة النبوية على تطبيق «رشد» ضمن المشاريع التي نفذها المجمع في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

واستمع الوزير خلال حفل التدشين لشرح موجز عن الروايات وتطبيق «رشد» على الأجهزة الذكية، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات منها توقيع اتفاقية مع منصة إحسان حيث تم دعمها من قبل المتبرعين والمحسنين لطباعة ما يقارب مليون وخمسمائة ألف نسخة من المصحف الشريف، وكذلك توقيع اتفاقية مع البريد السعودي «سبل» لتسهيل شحن المصاحف لدول العالم. ونوه وزير الشؤون الإسلامية بالجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم، وبالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.