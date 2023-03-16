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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل الغفيلي.

وفور وصول وزير الدفاع، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية، كلمة عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره لوزير الدفاع لرعايته حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية، منوها إلى أن الكلية تسعى لتحقيق رؤيتها الريادية، ورسالتها الأبية في صقل فكر ومهارات قادة المستقبل البحريين.

وبين أن الخريجين اعتمدوا بعد توفيق الله على ما لدى الكلية من البرامج التدريبية العلمية والعملية، والمرافق التعليمية، والفصول الذكية، والوسائل التقنية المتنوعة، والمشبهات المتطورة والتدريب الواقعي. إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وكرم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة. بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتقطت الصور التذكارية مع الخريجين، واختتم الحفل بالسلام الملكي. حضر الحفل، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.