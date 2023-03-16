شكرا لقرائتكم خبر محاكاة احترافية لمواجهة التلوث والكوارث البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع الجاهزية وتحقيق الاحترافية في عمليات التنسيق، اختتمت أمس فعاليات التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية «بحث وإنقاذ 44»، في مياه المملكة العربية السعودية، بحضور مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد الشهري، وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ31 الأعضاء في اللجنة الوطنية الدائمة، في حدود مسؤوليات حرس الحدود بمحافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة.

وجاء تمرين «بحث وإنقاذ 44» محاكيا لما قد تتعرض له سفينة سياحية من مخاطر وكوارث في البحر، وأدار مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة التابع لحرس الحدود، فرضية التمرين ومراحله كافة، بهدف رفع الجاهزية وإكساب الجهات المشاركة مهارات التعامل مع مثل هذه الأحداث، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري والنقل وتقديم العون للمتضررين، وأظهرت الجهات المشاركة احترافية في التنسيق للعمل المشترك وفق مهام كل جهة.

يذكر أن المملكة وفرت أقصى درجات السلامة لمرتادي البحر من مزاولي الأنشطة البحرية والسياحة البحرية وقدمت لهم جميع الخدمات بيسر وسهولة وأمان، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

أهداف التمرين:

