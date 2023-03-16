محاكاة احترافية لمواجهة التلوث والكوارث البحرية

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وجاء تمرين «بحث وإنقاذ 44» محاكيا لما قد تتعرض له سفينة سياحية من مخاطر وكوارث في البحر، وأدار مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة التابع لحرس الحدود، فرضية التمرين ومراحله كافة، بهدف رفع الجاهزية وإكساب الجهات المشاركة مهارات التعامل مع مثل هذه الأحداث، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري والنقل وتقديم العون للمتضررين، وأظهرت الجهات المشاركة احترافية في التنسيق للعمل المشترك وفق مهام كل جهة.
يذكر أن المملكة وفرت أقصى درجات السلامة لمرتادي البحر من مزاولي الأنشطة البحرية والسياحة البحرية وقدمت لهم جميع الخدمات بيسر وسهولة وأمان، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أهداف التمرين:
- رفع الجاهزية.
- اكتساب مهارات التعامل مع مثل هذه الأحداث.
- تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء.
- إطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري.
- النقل وتقديم العون للمتضررين.
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