

سكاكا 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

قامت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية - تحت إشراف إمارة منطقة الجوف - وبمشاركة عدة جهات حكومية ومتطوعين بمبادرة للنظافة بمناسبة أسبوع البيئة ، ومهدت لها من خلال تركيب اللوحات التوعوية والإرشادية بمساهمة منها ومن الجهات الحكومية المشاركة بالمبادرة، كما قامت إدارة الشراكة المجتمعية بالإمارة مسبقاً بطرح فرص تطوعية على منصة العمل التطوعي للحث على مشاركة أفراد المجتمع بهذه المبادرة.

وتهدف المبادرة للمحافظة على نظافة المحمية، وتعزيز قيم المسؤولية والتعاون لتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع، وبهذه المناسبة أقيم حفل بمركز عذفاء التابع لمنطقة الجوف.

وانطلقت الحملة بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان, وممثل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مدير إدارة المجتمع المحلي بالهيئة عبدالمجيد الضبعان.

وثمن آل سلطان الجهود التي قامت بها الهيئة والجهات الحكومية المشاركة وأهالي عذفاء واستجابتهم واهتمامهم ومشاركتهم في هذه المبادرة خلال أسبوع البيئة #بيئتك_تعرفك.

// انتهى //

22:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تستكمل مبادراتها للتنظيف في نطاق المحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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