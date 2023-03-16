

الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الأحد المقبل.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج ووادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والقويعية والغاط وحوطة بني تميم والأفلاج وثادق ورماح والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والدلم، كما ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان والقصيم.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على المنطقة الشرقية، لتشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي وقرية العليا والدمام والخبر والجبيل، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وتشمل محافظة رفحاء.

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني عــلى ضـرورة الابتعــاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن تشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

22:28ت م

0261





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.