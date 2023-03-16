السعودية اليوم / كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

احتفت كلية الملك فهد الأمنية اليوم الخميس الموافق 1444/8/24هـ بتخريج الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني، من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة بالجانب الأمني، وذلك بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج..

وهنأ اللواء الدعيج (896) متدربًا من مختلف الجهات الحكومية، وقد استفادوا من (29) برنامجاً في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية، وكرم المتفوقين والمشرفين العلميين على البرامج.

// انتهى //

22:24ت م

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