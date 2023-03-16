السعودية اليوم / وزير السياحة يزورُ المكتبَ الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض ويشيد بدوره في دعم القطاع السياحي بالمنطقة



الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

زار معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب - اليوم- المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض ، برفقة الأمين العام للمنظمة زُوراب بولوليكاشفيلي، وصاحبةِ السموِّ الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة .

وكان في استقبال معاليه لدى وصول مقر المكتب،المديرةُ الإقليميةُ للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة بنت عبد العزيز الميمان، حيث قدمت لهم شرحًا عن أداء المكتب، وما تحقق من إنجازات، بالإضافة إلى استعراضها الخططَ المستقبليةَ التي يعمل عليها المكتب ضمن إستراتيجية المنظمة للمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية لتطوير قطاع السياحة والإسهام في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحقيق جودة حياة عالية في مجتمعات المنطقة عبر شراكة فاعلة تفضي إلى تحقيق الطموحات والتطلعات.

وأعرب الوزير الخطيب عن سعادته بهذه الزيارة مشيدًا بالدور الكبير الذي بدأ يلعبه المكتب الإقليمي للمنظمة في تنسيق السياسات والمبادرات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 13 دولة في الإقليم.

كما لفت معاليه إلى إسهام المكتب ومشاركته الفعالة في إنجاح مبادرة "أفضل القرى السياحية لمنظمة السياحة العالمية"، واختيار المملكة لحفل هذا العام الذي أقيم بالعلا كإحدى أفضل القرى السياحية عالميًّا، الذي يعد إنجازًا مشتركًا للمملكة والمنظمة متمثلة في مكتبها الإقليمي.

وأشاد معالي وزير السياحة بدور المكتب في تقديم الدعم اللازم للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية على مستوى العالم، منوهًا بالشراكة والتعاون مع المكتب فيما يخص برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني في مجال السياحة.

الجدير بالذكر أن المكتب الإقليمي بالرياض، يقود المكتب عمل منظمة السياحة العالمية في مختلف أرجاء المنطقة، ويسهم في تعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع،وهو بمثابة منتدى محوري لدعم المبادرات السياحية في المنطقة، وتحقيق النمو طويل الأجل للقطاع، من خلال التعاون الإقليمي في تبادل البيانات والسياسة الصحية.

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22:05ت م

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