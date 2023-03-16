السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزاريّاً



الجزائر 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واس

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون تعديلاً وزاريّاً احتفظ فيه برئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن، وشمل وزارات الخارجية والمالية والعمل والنقل.

وبحسب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية،فقد عين الرئيس تبُّون وزيرَ الخارجية الأسبق أحمد عطاف، وزيراً للخارجية، خلفاً لرمضان لعمامرة، وعبدالعزيز فايد، وزيراً للمالية، فيما أبقى على إبراهيم مراد في وزارة الداخلية، وصورية مولوجي في وزارة الثقافة، ومحمد بوسليماني في وزارة الاتصال.

واحتفظ الرئيس الجزائري، بوزير الطاقة الحالي محمد عرقاب، ووزير العدل عبدالرشيد طبي، بينما غادر الحكومة كل من وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق، ووزير النقل كمال بلجود، ووزير السياحة ياسين حمادي.

وأُسندت حقيبة وزارة العمل والتشغيل إلى فيصل بن طالب، خلفاً ليوسف شرفة، الذي عيِّن وزيراً للنقل.

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21:40ت م

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